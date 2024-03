Juve | Iuliano | «Ecco chi mi ha impressionato nella mia carriera»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di venerdì 15 marzo 2024) L’exMarkricorda i tempi in cui giocava in bianconero, rivelando il giocatore che gli hadi più L’ex difensore dellantus, Markha parlato del periodo vissuto in bianconero in un’intervista a LeoVegas.news. Le parole PAROLE – «Il campione che più mi haè stato Zinedine Zidane, veniva dall’Europeo del ‘96 dove non aveva fatto bene, era molto giovane e timido, ci chiedevamo tutti come sarebbe andato allae dopo la prima partitella ci siamo guardati e abbiamo detto “questo è un mostro”. Non riuscivamo a togliergli la palla, leggeva il gioco prima degli altri, tra tanti campioni con cui ho avuto l’onore di giocare lui è stato il più incredibile di tutti».