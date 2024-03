(Di venerdì 15 marzo 2024) «Ho lavorato a lungo su questo album e mi sono ritrovato con 100 canzoni. Quindi è stato necessario ridurle a 18 e poi… sì, sono davvero entusiasta di questo album. Credo che ogni artista lo dica, ma è il mio lavoro migliore». Con queste paroleha raccontato a Zane Lowe di Apple Music la genesi del suo nuovo albumIt Was, disponibile da oggi in streaming e nei formati CD, 2LP nero140 grammi, 2LP nero sfumato con effetto marmo 140 grammi, 2LP grigio metallizzato con inserti neri 140 grammi. Artista poliedrico, cantante, produttore discografico, cantautore e attore, l'ex cantante degli *NSYNC, nei suoi cinque album precedenti, ha sempre rischiato qualcosa, spostando sempre più in alto l'asticella, grazie anche alle produzioni barocche e avanguardistiche di Timbaland. ...

Sono passati sei anni dall’uscita dell’ultimo album di Justin Timberlake . Ora la star torna alla ribalta nella discografia con un nuovo disco di inediti dal titolo ‘Everything I thought it was’ (RCA ... (quotidiano)

NEW YORK – La superstar mondiale Justin Timberlake torna dopo 6 anni dall’uscita del suo ultimo disco con il nuovo atteso album di inediti “Everything I Thought it Was” (RCA Records/Sony Music), in ... (lopinionista)

Justin Timberlake: Everything I Thought It Was è un “Best of” di inediti

«Ho lavorato a lungo su questo album e mi sono ritrovato con 100 canzoni. Quindi è stato necessario ridurle a 18 e poi… sì, sono davvero entusiasta di questo album. Credo che ogni artista lo dica, ma ...panorama

«Everything I Thought It Was» è il nuovo album di Justin Timberlake: Justin Timberlake rilascia il nuovo album «Everything I Thought It Was».Il sesto album in studio del cantante include «Selfish», singolo pubblicato nelle scorse settimane, e il nuovo brano degli NSYNC ...msn

Spettacolo «Everything I Thought It Was» è il nuovo album di Justin Timberlake: Justin Timberlake rilascia il nuovo album «Everything I Thought It Was». Il sesto album in studio del cantante include «Selfish», singolo pubblicato nelle scorse settimane, e il nuovo brano degli NSYN ...bluewin.ch