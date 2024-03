Jordan Jeffrey Baby | il trapper trovato morto in carcere a Pavia | aperto fascicolo per omicidio colposo Attesa l’autopsia

(Di venerdì 15 marzo 2024), 15 marzo 2024 –unper. E’ la decisione della Procura diper svolgere gli accertamenti utili tra cui l'autopsia, sulla morte diTinti, ilnoto comeimpiccato nella notte tra l'11 e il 12 marzo in una cella delpavese, dove aveva denunciato di aver subito maltrattamenti e abusi sessuali da altri detenuti. Nell'inchiesta, coordinata dal pm Alberto Palermo, sono già state ascoltate come testi alcune persone, tra cui detenuti. Gli esami autoptici saranno effettuati probabilmente tra martedì e mercoledì prossimo. L'avvocato Federico Edoardo Pisani e il padre del 26enne ...

MORTO IN CARCERE A 20 ANNI: “IL FALLIMENTO: L’AQUILA – Dentro e fuori dal carcere, cresciuto tra le strade di una città di provincia in un contesto sociale difficile. Un ragazzo fragile, è sordomuto, ma nonostante un passato complicato, sembra ...abruzzoweb

Da gennaio sono 23 le morti in cella: «Continua a crescere il numero dei suicidi nelle carceri italiane. Gli ultimi tre sono avvenuti a distanza di poche ore nel carcere di Pavia, in quello di Teramo e in quello di Secondigliano. Il total ...laprovinciapavese.gelocal