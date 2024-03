Jessica muore a 33 anni | uccisa dal male in 10 mesi | cosa è successo

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 15 marzo 2024) Pubblicato il 15 Marzo, 2024 Purtropponon ce l’ha fatta. Nonostante abbia combattuto con speranza contro la terribile malattia alla fine si è dovuta arrendere. All’età di soli 33, lascia il marito, i figli e tutta la sua famiglia immersi nel dolore. Nel mese di maggio dello scorso anno, venne ricoverata per un apparente disturbo addominale, ma purtroppo la realtà si rivelò diversa: le fu diagnosticato un raro tumore al pancreas che, dopo 10, le portò via la vita.A 33Nella notte scorsa, è decedutaMaria Spampinato, 33enne di Tarzo, dopo una lunga battaglia contro la malattia. Presso l’Hospice Antica Fonte di Vittorio Veneto,ha trascorso le sue ultime ore in compagnia dei suoi due figli di ...