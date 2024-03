Jesi | resta a piedi e spara con la pistola a piombini alla donna che gli dà uno strappo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 15 marzo 2024)(Ancona), 15 marzo 2024 –chiede un passaggio econ lache gli dà uno: arrivano i poliziotti che gli trovano anche tre coltelli nascosti nel giubbotto. Il protagonista dell’angosciosa vicenda è un 54enneno poi denunciato dai poliziotti per minacce aggravate dai futili motivi e dall’uso di unapriva di tappo rosso, porto di coltelli e percosse. Nel corso dei controlli straordinari messi in campo dal commissariatono giovedì unaha richiesto l’intervento della pattuglia perchè aggredita da un conoscente. L’aggressore, rimasto aper via della foratura della gomma ...