Jesi Dal ‘Mosconi’ a San Giuseppe | ricco week end di sport

(Di venerdì 15 marzo 2024) Inizia questa sera alle 20,45 con il derby Largo Europa -Spese poi domenica tutti alla ‘Caminada’ per una festa non solo di quartiere ma di una città intera, 15 marzo 2024 –endivo, fatto di ricordi e di passione, ma anche di una realtà che riesce a coinvolgere una città intera. Si parte con il calcio e questa sera al ‘Mosconi‘, inizio ore 20,45, derby di Terza Categoria tra il Largo Europa e Spes. Gara che ha una sua valenza per la classifica ma che farà riecheggiare, come in un film, la storia di due società datate che hanno contribuito e non poco, sia sotto l’aspetto sociale cheivo e calcistico, alla crescita ed allo sviluppo di intere generazioni. Sicuramente ci sarà il pienone per quella che si preannuncia una serata ...