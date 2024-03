Italia | i convocati di Spalletti per la doppia amichevole negli Usa | Bellanova | Folorunsho e Lucca le novità

(Di venerdì 15 marzo 2024) Roma, 15 marzo 2024 – Amichevoli con vista su Euro 2024 per l’, che trent'anni dopo Usa '94 e a 19 anni di distanza dall'ultima volta tornaStati Uniti per le sfide con Venezuela ed Ecuador. Due test, i primi del 2024, contro due nazionali sudamericane in piena corsa per il prossimo Mondiale: giovedì 21 marzo (alle 22ne, 17 locali - diretta su Rai 1) al DRV PNK Stadium di Fort Lauderdale, casa dell'Inter Miami, gli azzurri affronteranno il Venezuela, mentre domenica 24 marzo (alle 21ne, 16 locali - diretta su Rai 1) se la vedranno con l'Ecuador alla Red Bull Arena a Harrison in New Jersey. Sono 28 i calciatoridal ct Luciano, tre dei quali alla prima chiamata con la Nazionale maggiore: si tratta del difensore del Torino Raoul ...

