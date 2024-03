Italia | Folorunsho convocato | Gaetano e Politano no Ci sono Raspadori | Di Lorenzo e Meret

(Di venerdì 15 marzo 2024) Luciano Spalletti ha diramato i 28 convocati dell’per le amichevoli contro Venezuela e Ecuador.le ultime amichevoli prima dell’Europeo 2024 che si disputerà in Germania quest’estate. Ricordiamo che l’, campione in carica del torneo, dovrà vedersela nel girone con Spagna, Croazia e Belgio, tre avversarie ostiche ma alla portata degli Azzurri. I convocati dell’Portieri: Carnesecchi; Donnarumma;; Vicario. Difensori: Acerbi; Bastoni; Bellanova; Buongiorno; Cambiaso; Darmian; Di; Dimarco; Scalvini; Udogie. Centrocampisti: Barella; Bonaventura;; Jorginho; Frattesi; Locatelli; Pellegrini. Attaccanti: Chiesa; Lucca; Orsolini;; Retegui; Zaccagni; Zaniolo. Insigne aveva parlato del suo futuro in ...

