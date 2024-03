Italia-Egitto | Meloni al Cairo per accordo con Ue | avanti anche con Piano Mattei

(Di venerdì 15 marzo 2024) Roma, 15 mar. (Adnkronos) - La visita indella presidente del Consiglio, Giorgia- attesa aldomenica - avrà luogo nel quadro di una missione congiunta europea, cui prenderanno parte la Presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen, il Presidente di turno del Consiglio Ue e primo ministro belga Alexander De Croo, il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis, il Cancelliere austriaco Karl Nehammer e il primo ministro cipriota, Nikos Christodoulid?s. L'agenda della visita è suddivisa in un segmento europeo – con la firma della dichiarazione congiunta che porrà le basi per un Partenariato strategico UE-– e un segmento bilaterale, nel corso del quale saranno concluse diverse intese riconducibili al...

ITALIA 6 EGITTO 2 ITALIA: Casapieri, Alla, Josep Jr, Sciacca, Giordani; Carpita, Miceli, Genovali, Bertacca , Fazzini , Zurlo. All. Del Duca. EGITTO: Elsayed, Hussein, Bahgat, Sasa, Costa; ... (sport.quotidiano)

L’ Egitto è caduto in una Crisi monetaria senza precedenti. La banca centrale ha aumentato i tassi di interesse di 6 punti percentuali, facendoli arrivare a oltre il 27%. In poche ore il valore della ... (quifinanza)

Roma, 15 mar. (Adnkronos) - "Domenica sarò in Egitto , al Cairo, con la presidente della Commissione Ue Ursula Von der Leyen e alcuni primi ministri. C'è un'iniziativa simile a quella che abbiamo ... (liberoquotidiano)

Vicenza: Locatelli, obiettivo superare assistenzialismo e investire in valorizzazione persone

Il ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, oggi a Vicenza, presso la sala del Consiglio della provincia di Vicenza, ha ...agenzianova

Governo, Meloni alla cabina di regia del Piano Mattei: “In Egitto memorandum Ue e intese bilaterali”: l'energia e le infrastrutture” Domenica in Egitto sarà firmato un memorandum d'intesa come quello sul partenariato strategico tra l'Ue e la Tunisia, ma non solo: l'Italia sottoscriverà anche intese ...rtl

Commercio di armi, raddoppia l’export europeo (+94%). La Francia diventa il secondo esportatore al mondo, in Italia l’aumento maggiore: Sono stati diffusi il 12 marzo i dati sui flussi di trasferimento di armi nel mondo del rapporto annuale del Sipri, l'’Istituto internazionale di ricerca per la pace di Stoccolma, la fonte più autorev ...difesapopolo