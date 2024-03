Italia AI Excellence Award

Leggi tutta la notizia su ilblogdellestelle

(Di venerdì 15 marzo 2024) Il Governo accelera sull’AI. Bene, ma definiamo la direzione prima. A metà aprile avremo un fondo di Stato di 800 milioni di euro per accelerare questo settore; il che è un bene perché unito ai moltiplicatori potrebbe voler dire anche tre miliardi di impatti reali. Quello che a mio avviso sarebbe necessario: Un piano integrato di investimento con il mondo privato. In Francia lo scorso anno hanno annunciato un piano di 7 miliardi di euro per sviluppare l’AI nazionale che ha coinvolto anche investitori istituzionali e aziende private oltre a sgravi per chi investe in startup. Non basta finanziare a pioggia. Creiamo un meccanismo integrato per moltiplicare questo sforzo che vada oltre il solo sistema dei Venture Capital e che si integri anche nel mondo delle grandi impresene che possono garantire a queste imprese anche il mercato oltre che il capitale. Una ...