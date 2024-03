Italia-Africa | Meloni un nuovo approccio con il Piano Mattei

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 15 marzo 2024) AGI - "L'non è un continente povero: detiene il 60% di metalli e terre rare, il 60% di terre arabili, è un continente in crescita demografica, con un enorme potenziale di capitale umano che non sempre è stato messo nelle condizioni di sfruttare al meglio quelle risorse. Inl'Europa ha avuto in molti casi la capacità di cooperare lasciando qualcosa sul territorio, ma undi questo tipo va rafforzato e messo a sistema se vogliamo essere competitivi con altri attori presenti su quel continente e che hanno undiverso, a mio parere". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgiaintervenendo alla prima riunione della cabina di regia sula Palazzo Chigi. "Questa capacità di un rapporto pari a pari è molto ben vista ...