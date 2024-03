Italia-Africa | Meloni | ‘missioni Piano Mattei già partite | al via da 9 Stati’

(Di venerdì 15 marzo 2024) Roma, 15 mar. (Adnkronos) – “Istruzione e formazione; sanità; acqua e igiene; agricoltura; energia; infrastrutture”: sono “le aree di intervento” del“sulle quali riteniamo che l’possa costruire questa cooperazione” nuova con l’. “Partendo dal lavoro che abbiamo già in piedi abbiamo immaginato quali potessero essere le prime nazioni in cui mettere velocemente a terra i nostri progetti per poi prendere i risultati migliori e attraverso anche il lavoro dei leaderni con cui si raggiungono risultati efficaci allargare la cooperazione. Le prime nazioni sono nove: Algeria, Congo, Costa d’Avorio, Egitto, Etiopia, Kenya, Marocco, Mozambico e Tunisia”. Lo ha spiegato la presidente del Consiglio Giorgia, intervenendo alla cabina di regia sul ...

Roma, 15 mar. (Adnkronos) - Il Piano Mattei "è in costante aggiornamento e aperto ai contributi" della cabina di regia, che tornerà a riunirsi per una seconda volta "ad aprile".

Italia-Africa: Meloni, 'scrivere nuova pagina è ambizioso, Italia pioniera'

Roma, 15 mar. (Adnkronos) - "Scrivere una nuova pagina -questo obiettivo ambizioso che ha l'Italia- nei rapporti e nella cooperazione con il continente Africano non è una cosa che noi vogliamo o ...lagazzettadelmezzogiorno

Al via la prima Cabina di regia sul Piano Mattei: È in corso a Palazzo Chigi la prima riunione della Cabina di regia sul Piano Mattei, varato dal governo per potenziare le iniziative di collaborazione tra Italia e Paesi dell'Africa.

