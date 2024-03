Italia-Africa | Meloni | ‘costruire insieme risposte durature | no spot’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 15 marzo 2024) Roma, 15 mar. (Adnkronos) – Con il Piano Mattei l’lavora a un “approccio nuovo e diverso nei rapporti e nella cooperazione con il continenteno, un approccio che non è predatorio, che non è paternalistico, che non è caritatevole. La cooperazione che vogliamo mettere in piedi con i Paesini tiene conto del fatto che l’non è un continente povero, è un continente che attualmente detiene il 60% di metalli e terre rare, il 60% di terre arabili, un continente in forte crescita demografica e quindi anche con un forte potenziale di capitale umano. Che chiaramente non sempre è stato messo nelle condizioni di poter sfruttare al meglio quelle risorse. Per se stesso prima di tutto, non per gli altri. Ora questo nuovo approccio dobbiamo essere capaci di metterlo a sistema, se vogliamo essere competitivi ...