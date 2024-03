Italia-Africa | Meloni | ' con Egitto verso Memorandum Ue come con Tunisia'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 15 marzo 2024) Roma, 15 mar. (Adnkronos) - "Domenica sarò in, al Cairo, con la presidente della Commissione Ue Ursula Von der Leyen e alcuni primi ministri. C'è un'iniziativa simile a quella che abbiamo portato avanti in, unof understanding anche in". Lo ha confermato la presidente del Consiglio Giorgia, intervenendo alla cabina di regia sul Piano Mattei a Palazzo Chigi. "In parallelo - ha spiegato - c'è un lavoro di cooperazione bilaterale che verrà formalizzata nella giornata di domenica, che riguarda il Piano Mattei, per la cooperazione in ambito agricolo e della formazione. Firmeremo anche una serie di intese e collaborazioni nei settori della salute, del sostegno alle piccole e medie imprese e degli investimenti".