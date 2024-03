(Di venerdì 15 marzo 2024) A2024 su base annua leal dettaglio aumentano dell'1% ine calano indel 2,1%. Lo rileva l'segnalando un calo congiunturale dello 0,1% ine dello 0,3% in. Su base mensile ledei beni alimentari sono stazionarie ine registrano una diminuzione dello 0,4% in, mentre quelle dei beni non alimentari subiscono una lieve flessione sia in(-0,1%) sia in(-0,2%). Su base tendenziale ledei beni alimentari crescono in(+2,4%) e diminuiscono in(-2,8%); quelle dei beni non alimentari calano sia in(-0,2%) sia in ...

A gennaio 2024 su base annua le vendite al dettaglio aumentano dell'1% in valore e calano in volume del 2,1%. Lo rileva l' Istat segnalando un calo congiunturale dello 0,1% in valore e dello 0,3% in ... (quotidiano)

Italia, Istat conferma inflazione febbraio a 0,8% su anno

ROMA (Reuters) - Istat ha confermato il dato sull'inflazione di febbraio, che resta stabile allo 0,8% annuo, con un rallentamento dei prezzi degli alimentari che va a compensare l'indebolirsi delle sp ...msn

Pubblicato l'indice Istat di febbraio 2024: Nessuna variazione per l'indice FOI. Stabile l'inflazione. Nel mese di febbraio l'indice Istat FOI rimane stabile a quota 119,3 con una ...news.avvocatoandreani

Istat, a gennaio vendite +1% in valore, -2,1% in volume: A gennaio 2024 su base annua le vendite al dettaglio aumentano dell'1% in valore e calano in volume del 2,1%. Lo rileva l'Istat segnalando un calo congiunturale dello 0,1% in valore e dello 0,3% in vo ...quotidiano