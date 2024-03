Istat | a febbraio inflazione stabile | prezzi +0 | 8% su anno

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 15 marzo 2024) Al'rimanesu base annua. Lo rileva l'confermando le stime preliminari. L'indice nazionale deial consumo per l'intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, registra un aumento dello 0,1% su base mensile e di 0,8% su base annua, come nel mese precedente. L'di fondo, al netto degli energetici e degli alimentari freschi, decelera da +2,7% a +2,3% e quella al netto dei soli beni energetici da +3,0% a +2,6%. L'acquisita per il 2024 è pari a +0,5% per l'indice generale e a +1,0% per la componente di fondo.