Israele | Richieste Hamas irrealistiche

(Di venerdì 15 marzo 2024) 9.10"continua a proporre" per una tregua durante il mese sacro islamico del Ramadan". Lo si legge in un post su X dell'ufficio del premier israeliano Netanyahu.accetterebbe un cessate il fuoco di 6 settimane in cambio del rilascio di ostaggi in mano a. Il gruppo palestinese insiste invece su un accordo che preveda cessate il fuoco permanente, il ritorno degli sfollati nei luoghi di residenza e il completo ritiro da Gaza delle forze israeliane.

Meteo del 15 marzo, 8:30

secondo gli scienziati Israele - Hamas in guerra, le notizie di oggi | Netanyahu, da Hamas Richieste irrealistiche. Spari sulla folla in attesa di aiuti. Idf: «Non siamo stati noi» Guerra sul ...msn

Civili uccisi a Gaza in attesa degli aiuti, Israele nega responsabilità: L'accusa del ministero della Sanità della Striscia, ma l'esercito israeliano nega di essere dietro l'attacco e indaga. Netanyahu: "Cessate il fuoco Richieste Hamas irrealistiche" Il ministero della S ...adnkronos

Hamas, proposta per il cessate il fuoco: «Donne e bambini in ostaggio in cambio 1000 detenuti palestinesi»: Gaza. Hamas riferisce di almeno 21 morti e 155 feriti in una nuova strage di persone in fila per gli di aiuti umanitari causata dalle forze di Israele, che invece smentisce. Lo Stato ...ilmessaggero