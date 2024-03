Israele | palestinesi hanno aperto il fuoco su folla a Gaza

Niente estradizione in Israele per Anan Yaeesh, uno dei tre palestinesi arrestati lunedì scorso a L’Aquila con l’accusa di progettare un attentato in una colonia israeliana. Lo ha deciso la Corte ... (ilfattoquotidiano)

di Enrico Mattia Del Punta PISA No ai boicottaggi, una riflessione sull’uso del termine antisemitismo, ma anche corridoi umanitari per studenti palestinesi. Sono i temi delle mozioni approvate ... (lanazione)

Houthi colpiscono una nave nello Yemen: «Siamo pronti ad attaccare anche nell'Oceano Indiano»

Gaza. Hamas riferisce di almeno 21 morti e 155 feriti in una nuova strage di persone in fila per gli di aiuti umanitari causata dalle forze di Israele, che invece smentisce. Lo Stato ...ilgazzettino

Hamas, proposta per il cessate il fuoco: «Donne e bambini in ostaggio in cambio di 1000 detenuti palestinesi»: La proposta comprenderebbe il rilascio di 100 detenuti palestinesi che scontano l'ergastolo nelle carceri ... di persone in fila per gli di aiuti umanitari causata dalle forze di Israele, che invece ...ilmattino

Hamas fa una proposta su ostaggi e cessate il fuoco: Israele la respinge come 'irrealistica': Hamas ha presentato ai mediatori una proposta di cessate il fuoco per Gaza che include una prima fase di rilascio di donne, bambini, anziani e ostaggi malati israeliani in cambio del rilascio di 700-1 ...globalist