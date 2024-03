Isola concorrenti 2024 | Pier Silvio Berlusconi vieta tatuaggi | è polemica

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di venerdì 15 marzo 2024) Cresce l'attesa per la nuova edizione dell'dei Famosigiorno dopo giorno anche se le novità sul reality show di Canale 5 sono sempre al centro dell'attenzione, soprattutto in merito alla conduzione e agli opinionisti. Una direttiva svelata da Gabriele Parpiglia sta facendo molto discutere. Durante una trasmissione di RTL 102.5 ha confermato le voci circolate in questi giorni. "Se è vero che c'è una nuova direttiva secondo la quale i partecipanti non devono avere?", ha dichiarato, aggiungendo: "Questa qui è una notizia che ho avuto questa mattina. Sì, non vedremo - a differenza dell'anno scorso con Luca Daffrè - a L'dei Famosi dei personaggi tatuati". La decisione sembra essere motivata dal desiderio di mantenere un approccio «politically correct» al programma. Come sottolineato, oggi un ...