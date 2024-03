Isola 2024 | ci sarebbe una nuova “strana” direttiva per i naufraghi della nuova edizione

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di venerdì 15 marzo 2024) Mentre il Grande Fratello si appresta a giungere al termine, un nuovo reality è pronto a partire: stiamo parlando de L’dei Famosi, che prenderà il via ufficialmente il prossimo 8 aprile, con la conduzione di Vladimir Luxuria, per la prima volta nelle vesti di conduttrice. Ad affiancare in questaavventura sarà Sonia Bruganelli, che ha vestito i panni di opinionista al Gf Vip e il giornalista del Tg5 Dario Maltese, come rivelato nelle scorse ore da Dagospia. Per quanto riguarda invece l’inviato, sembra sempre più certo l’addio di Alvin, che sarà sostituito da Elenoire Casalegno. Parlando invece deiconfermati, Gabriele Parpiglia, durante il suo intervento nella trasmissione Password in onda su RTL 102.5 ha fatto i nomi di Francesco Benigno e Joe Bastianich: L’dei famosi ...