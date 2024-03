Investire | brusca correzione del BTP Future Cosa significa per gli investitori?

Leggi tutta la notizia su blowingpost

(Di venerdì 15 marzo 2024) Il 14 marzo 2024, il BTPha subito una, con un calo del 2,5% in un solo giorno. Si tratta della peggior performance giornaliera da oltre un anno, a testimonianza della volatilità che caratterizza i mercati finanziari in questo periodo.ciò econviene fare? Scopriamo tutto nelle righe a seguire. Le cause della: Diversi fattori hanno contribuito alladel BTP: Aumento dei rendimenti dei titoli di Stato USA: Il rendimento del decennale americano è salito al 3,5%, il livello più alto da dicembre 2013. Questo ha reso i titoli USA più attraenti per gli, distogliendo l’attenzione dai BTP. Timori per l’inflazione: L’inflazione in ...