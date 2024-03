Invasione di api | interrotto il match Alcaraz-Zverev VIDEO

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 15 marzo 2024) AGI - La partita tra Carlose Alexandernei quarti di finale di Indian Wells è stata clamorosamente interrotta da uno sciame d'api e il tennista spagnolo è stato punto alla fronte, come ha confermato il suo manager ai media spagnoli. Dopo il pareggio per 1-1 nel primo set,si stava preparando a servire quando ha notato diverse api sulla sua testa. Come si può vedere daidiventati virali sul web, il tennista spagnolo prima ha provato a respingere gli insetti con il braccio e la racchetta ma, assalito da alcuni di loro, è corso al riparo, così come. Anche alcuni spettatori hanno lasciato i loro posti nel campo centrale di Indian Wells, situato in una zona desertica dello stato della California. Centinaia di api si sono posate sulle sedie, sulla rete e perfino sulle ...