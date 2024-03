(Di venerdì 15 marzo 2024) Milano – È stato inaugurato questa mattina il nuovo Spazio Fontanelli, ilmultisport die dedicato a, il calciatore della Fiorentina, scomparso improvvisamente a soli 31 anni il 4 marzo 2018. A tagliare il nastro del parco giochi, da anni in stato di degrado, c’erano Bruno, fratello del calciatore viola e presidente della Fondazione, il sindaco Beppe Sala, l’ex capitano del Milan Franco Baresi, l’ex difensore dell’Inter Fabio Galante e i campione di nuoto Filippo Magnini. Ilattrezzato per il volley, il calcetto e il basket, sarà gestito dalla Fondazione L'Aquilone, ed è stato realizzato grazie al decisivo contributo di Fondazione Milan e di AC Milan, che hanno ...

Intitolato a Davide Astori il campo riqualificato tra i palazzoni di Bruzzano

