Intesa Università Telematica Pegaso-Motore Sanità | via al corso per manager della salute

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 15 marzo 2024) Presentato questa mattina a Napoli in occasioneWinter School 2024, il nuovo master universitario dell’, in collaborazione con, dal titolo “Formazioneiale in materia dipubblica”. Un accordo che, come spiega David Vannozzi, Direttore Generale“prevede l’idealizzazione, la realizzazione e l’implementazione di corsi di formazione in comune e che sta dando i suoi effetti. Il primo di questi riguarda appunto ildi formazione per Direttori Generali, amministrativi e sanitari e per direttori di struttura complessa di aziende sanitarie e ospedaliere secondo la nuova normativa, per i quali abbiamo ...