Intesa Ruggi-Ail | a Salerno nasce il progetto ‘ospedale a domicilio’

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 15 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutiA seguito della collaborazione intrapresa tra l’AOU San Giovanni di Dio ed’Aragona die l’Associazione Ail, è stato approvato ilSperimentalea Domicilio‘, nato dalla necessità di assistere presso le proprie abitazioni, i pazienti oncoematologici con difficoltà a recarsi in autonomia presso il Reparto Ospedaliero preposto a tale patologia. La prospettiva delmira a soddisfare I bisogni reali ed impellenti degli ammalati, qualora i soggetti in questione non avessero una rete familiare di supporto o perché carenti sul piano dell’automia personale, in linea con I principi adottati e diffusi dall’Azienda Sanitaria di, volti all’umanizzazione delle cure e alla totale disponibilità. ...