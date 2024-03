Inter-Napoli | Taidelli | “Calzona metterà in campo Zielinski contro i suoi prossimi tifosi”

Il Napoli è preoccupato per le condizioni di Osimhen dopo il match contro il Barcellona: recupero incerto per la partita con l’Inter. Il Napoli è attualmente in ansia per le condizioni di Victor ... (napolipiu)

Pronostici Liga: Atletico Madrid – Barcellona, under 2,5 a @2.25

Atletico Madrid - Barcellona sfida di lusso per il 29° turno della Liga, si lotta per il terzo posto in campionato, partita equilibrata ...assopoker

Sky: Osimhen in forte dubbio per l’Inter.: Sky: Osimhen in forte dubbio per l’Inter. Questo quanto riportato dal sito di Sky Sport “Non arrivano notizie rassicurante dal report del Napoli riguardo le condizioni fisiche di Victor Osimhenin vis ...100x100napoli

Non solo Napoli: anche mercato Inter flop, in estate già via in tre: La Gazzetta dello Sport oggi in edicola critica il mercato del Napoli ma anche quello dell'Inter e spiega come il ko europeo possa direzionare alcune situazioni fin qui in sospeso.tuttonapoli