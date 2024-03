Inter-Napoli | novità in regia! La probabile formazione di Inzaghi ? CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 15 marzo 2024) Si va verso, posticipo della ventinovesima giornata di campionato. Il Corriere dello Sport ipotizza ladei nerazzurri di Simone, con una possibilea centrocampo.? Accantonata l’eliminazione dalla Champions League, l’si rituffa immediatamente sul campionato per cercare di chiudere in fretta i conti legati allo scudetto. I nerazzurri sono a +16 sul Milan secondo e domenica sera potrebbe avvenire una sorta di passaggio di consegne colcampione uscente. In vista del match di San Siro, Simonepotrebbe cambiare qualcosina. Il Corriere dello Sport ipotizza l’eventuale presenza dal primo minuto di Kristjan Asllani inal posto di Calhanoglu. Per il ...