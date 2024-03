Inter-Napoli | la vittoria dei nerazzurri a 1 | 60

(Di venerdì 15 marzo 2024) Domenica sera a San Siro sarà passaggio di consegne tra i campioni d’Italia in carica dele l’che attende solo...

Tutto sul campionato: dopo l'uscita di scena dalla Champions League, Inter e Napoli riprenderanno domenica sera la marcia in Serie A, una... (calciomercato)

Raking Uefa: la Juventus per ora resiste, ma proiezione non sorride. Nel 24/25 sarà sorpasso

Attualmente, l'Inter è il primo club a rappresentare la Serie A e l'Italia nel ranking UEFA, seguito da Roma, Napoli e Juventus. Il ranking UEFA viene calcolato sulla base delle ultime cinque stagioni ...ilbianconero

Da Milano: "L'Inter ha commesso lo stesso errore del Napoli di Spalletti": In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è Intervenuto Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia ...tuttonapoli

Inter-Napoli, quote da riscatto nerazzurro: colpo Calzona a 5: Tutto sul campionato: dopo l`uscita di scena dalla Champions League, Inter e Napoli riprenderanno domenica sera la marcia in Serie A, una per l`ulteriore allungo.calciomercato