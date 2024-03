Inter-Napoli | la partita di Zielinski E dei rimpianti Champions League

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 15 marzo 2024), 15 marzo 2024 –, due realtà tanto lontane quanto vicine. I riferimenti sono diversi e il primo va al recentissimo passato, con le dolorose eliminazioni dallaincassate per mano rispettivamente di Barcellona e Atletico Madrid ad aver guastato parte dei piani stagionali: sensazione che ovviamente si acuisce per gli azzurri, che dalla loro non hanno neanche la consolazione (mica poco) di uno scudetto sempre più vicino. Qui il parallelismo si estende a un passato dalle parti di Fuorigrotta un po' più remoto: un anno fa, di questi tempi, erano infatti i partenopei a comandare la classifica con un distacco già abissale sulle inseguitrici, preparandosi con largo anticipo a vivere la tanto attesa festa scudetto. In questa sorta di staffetta agrodolce tra campionato e ...