Inter-Napoli | Inzaghi valuta tre cambi! La probabile formazione

(Di venerdì 15 marzo 2024)andrà in scena domenica alle 20:45., rispetto alla sconfitta contro l’Atletico Madrid, potrebbe effettuare tre– Archiviata la Champions League, l’si rituffa in Serie A con l’obiettivo di chiudere al più presto la questione scudetto. Contro il, ospite domenica sera a San Siro, Simonepotrebbe optare per trerispetto all’undici schierato al Civitas Metropolitano. In difesa sale forte la candidatura di Bisseck che potrebbe prendere il posto di Pavard, al centro riecco Acerbi con Bastoni confermato sul centro-sinistra. Sulla corsia di destra Darmian dovrebbe vincere il ballottaggio su Dumfries. In mezzo si va verso la conferma di Barella, ...

Dal Report della SSC Napoli si legge di un piccolo infortunio per Osimhen , dopo il match col Barcellona L'articolo Report SSC Napoli in vista dell’Inter : piccolo infortunio per Osimhen proviene da ... (forzazzurri)

Napoli Faces Uncertainty: Osimhen's Fitness Concern Ahead of Inter Milan Clash

Bad news comes from today's Napoli training, as Osimhen has indeed suffered fatigue after the Barcelona match and today underwent personalized work. He is doubtful for Sunday night's challenge in ...ilmattino

Ranking Uefa: Roma prima italiana dal 2024/25, sorpasso all'Inter. Il Milan scavalca la Juventus: Gli ottavi di finale delle tre competizioni UEFA (Champions League, Europa League e Conference League) vanno in archivio con un risultato agrodolce per l`Italia:.calciomercato

Napoli, affaticamento per Osimhen: Inter a rischio: Affaticamento muscolare per Osimhen: il nigeriano ha svolto allenamento personalizzato. A rischio la sua presenza contro l'Inter ...gianlucadimarzio