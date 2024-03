Inter – Napoli | dubbio Osimhen?

(Di venerdì 15 marzo 2024)sarà il posticipo di domenica sera. Le due squadre si affronteranno sul terreno di gioco del Meazza alle 20:45. Un match che segnerà il passaggio di consegna dello scudetto. Unche ha abdicato già ad inizio campionato al ruolo di difensore del titolo, un’che invece viaggia a mille in campionato. I nerazzurri hanno già segnato distanze siderali tra loro ed il Milan secondo: ben 16 sono già i punti di distacco. La Juventus terza dista 17 punti. Ila 44 punti fatica a rincorrere un posto che possa valere l’Europa, fosse anche quella minore. Entrambe le squadre scenderanno in campo deluse per la sorte in Champions League: nerazzurri usciti a Madrid contro l’Atletico, azzurri sempre in Spagna a Barcellona. Insomma, la voglia di riscatto dovrebbe valere per entrambe le ...

Il Napoli è preoccupato per le condizioni di Osimhen dopo il match contro il Barcellona: recupero incerto per la partita con l’Inter. Il Napoli è attualmente in ansia per le condizioni di Victor ... (napolipiu)

Sky: Osimhen in forte dubbio per l’Inter.

Non solo Napoli: anche mercato Inter flop, in estate già via in tre: La Gazzetta dello Sport oggi in edicola critica il mercato del Napoli ma anche quello dell'Inter e spiega come il ko europeo possa direzionare alcune situazioni fin qui in sospeso.tuttonapoli

Real Madrid, insulti razzisti a Vinicius durante Barcellona-Napoli e Atletico Madrid-Inter: Non si tratta purtroppo del primo episodio di questo tipo che vede coinvolto il talento brasiliano del Real Madrid. Già in questa stagione durante un match con il Siviglia un tifoso era stato espulso.gianlucadimarzio