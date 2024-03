Inter cambia ‘status’ dopo Madrid? Pura follia! La realtà è solo una

(Di venerdì 15 marzo 2024) L’statusil tonfo di? Niente di più falso. Lasulla squadra di Inzaghi è sempre stata ben altra, nonostante la finale di Champions League disputata lo scorso anno. È sbagliato focalizzarsi su ciò che non è perdendo di vista ciò che è e potrà essere QUESTIONE DI STATUS – L’di Simone Inzaghil’eliminazione dalla Champions League per mano dell’Atletico? La risposta è no. Laè ed è sempre stata un’altra: l’è una squadra molto forte, competitiva e certamente temibile ma non è ancora una big in campo europeo. O quantomeno non lo è a tal punto da poter essere messa sullo stesso piano di un Real ...

È in corso l’indagine sociologica voluta da L’Eco e UniBg. Vogliamo osservare la realtà così come è, per comprendere cosa siamo diventati. (ecodibergamo)

In questa guida dedicata scopriremo insieme dove poter vedere l’intera saga di Harry Potter , il fantasy che ha dato una svolta alla letteratura per ragazzi Oggi è quasi impossibile essere del ... (tuttotek)

Sugli imballaggi una vittoria italiana in Europa. Cosa cambia

Il dado è tratto. Gli ambasciatori dei 27 Paesi Ue hanno confermato l’accordo raggiunto nel negoziato Inter-istituzionale tra Consiglio e Parlamento europeo sulla revisione della direttiva sul packagi ...formiche

L'ex azzurro Carannante: "Il risultato esatto di Inter-Napoli": Capisco che come Spalletti si tende a cambiare soprattutto gli esterni però l’anno scorso ... da altri fattori come accaduto nella scelta di Garcia. Formazione anti-Inter Mi aspetto Raspadori in ...areanapoli

Inter: gli aggiornamenti su Carlos Augusto: Visualizzazioni: 1 L’Inter scenderà in campo domenica sera per affrontare il Napoli con l’obiettivo di dimenticare l’eliminazione ai rigori in Champions League per mano dell’Atletico. Inzaghi deve far ...calciostyle