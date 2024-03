Inflazione confermata allo 0 | 8% La top ten delle città più care

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 15 marzo 2024) A febbraio l’resta stabile0,8%. La conferma del ritmo di crescita dei prezzi al consumo – spiega l’Istat – si deve principalmente al venir menotensioni sui prezzi degli alimentari, non lavorati e lavorati, i cui effetti compensano l’indebolimentospinte deflazionistiche provenienti dagli energetici. In particolare, si attenua la flessione su base tendenziale dei prezzi dei Beni energetici, che a febbraio si attesta al -17,3% (dal -20,5% di gennaio). Si riduce a +3,4% il tasso di crescita in ragione d’anno dei prezzi del “carrello della spesa” (da +5,1% di gennaio), mentre l’di fondo si attesta al +2,3% (da +2,7% del mese precedente). È quanto rileva l’Istat nel report sui prezzi al consumo di febbraio 2024. A febbraio, anche l’indice armonizzato dei prezzi al ...