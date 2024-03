Inferno sull’A12 | a fuoco un camion pieno di balle di fieno

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 15 marzo 2024) Fiumicino, 15 marzo 2024 – Paura sull'autostrada all'altezza di Torrimpietra: dalle ore 08:00 circa, i vigili deldi Roma sono impegnati con due squadre e due Autobotti sull'autostrada A12 Roma-Civitavecchia per l'incendio di un'autotreno che trasportavadi. Il tratto autostradale interessato è stato chiuso in direzione Roma. Ancora da chiarire le cause del rogo. L'intervento di spegnimento è ancora in corso.