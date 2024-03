Indian Wells | Rune colpisce Medvedev a rete Il russo | “Non mi ha chiesto scusa e sul momento sono impazzito”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 15 marzo 2024) Scintille tra Daniile Holger, con ilche si è lamentato per le mancate scuse del giovane danese dopo un passante giocato al corpo. “Quello che è successo in campo resta in campo, per fortuna è passato. Il fatto è che non l’ho vistorsi, normalmente il giocatore tende a chiedere, ma non l’ha fatto. Lìper un attimo, miarrabbiato”, spiega in conferenza stampa il numero quattro del mondo. “Non ho nulla contro, come ho detto, semplicemente non l’ho vistorsi. Non penso che faccia queste cose molto spesso, anche se è un’ottima tattica andare contro il tuo avversario quando ti trovi in ??una situazione del genere, poi dire che ti dispiace e dimenticartene. In ...