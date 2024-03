Indian Wells | Alcaraz attaccato dalle api Interrotto il match contro Zverev

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 15 marzo 2024)(Usa), 15 marzo 2024 - Fuoriprogramma durante la partita tra Carlose Alexandernei quarti di finale di: uno sciame di api ha invaso il campo e punto il campione spagnolo., che ha poi vinto e sarà dunque lo sfidante di Sinner in semifinale, stava per battere dopo l'uno a uno del primo set, quando è stato preso di mira da alcune api. Bees attacking the Spider cam and Carlos@BNPPARIBASOPEN Thehas been suspended! BEE-ZARRE##TennisParadise ? https://t.co/FJozPQaapV pic.twitter.com/XXzRHLOVGx — Bella ? ?? (@Bella91320) March 14, 2024 I video che circolano in rete mostrano il tennista iberico che tentava di ...