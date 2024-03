Indian Wells ai piedi dello Specialista | libera il campo dalle api a mani nude | è l’idolo di Alcaraz

(Di venerdì 15 marzo 2024) L'apicoltore Lance Davis è stato l'eroe di giornata a: chiamato d'urgenza perre lo stadio dallo sciame di migliaia di api che lo avevano invaso, ha permesso che la partita tra Carlose Alexander Zverev potesse riprendere dopo quasi due ore. Il tennista spagnolo, che ha vinto e respinto momentaneamente l'assalto di Sinner al suo numero 2, ha poi twittato: "Non tutti gli eroi indossano mantelli".

Si sono disputati nella stessa giornata tutti i quarti di finale del tabellone di singolare femminile del torneo BNP Paribas Open 2024 di tennis, di categoria WTA 1000, in corso ad Indian Wells ... (oasport)

Coco Gauff sfiderà Maria Sakkari nella seconda semifinale del WTA 1000 di Indian Wells 2024 , torneo di scena sui campi in cemento outdoor della località californiana. La giovane statunitense, dopo ... (sportface)

Alcaraz contro Zverev, invasione di api a Indian Wells: sospeso il match. Il tennista spagnolo costretto alla "fuga"

Alcaraz contro Zverev a Indian Wells. Partita sospesa. Motivo Per invasione di api. Sembra incredibile ma è proprio così. Il match dei quarti di finale era sull'1-1 (del primo set) quando frotte di ...ilgazzettino

Pagina 4 | Sinner-Alcaraz, Indian Wells: orario, quando si gioca, come vedere in tv la semifinale: Primo turno circa 27.700 € Secondo turno circa 38.700 € Terzo turno 54.500 € Ottavi di finale circa 93.000 € Quarti di finale 170.600 € Semifinale 299.700 € Approdo in finale 539.500 € Vittoria finale ...corrieredellosport

Indian Wells, Sunshine Drive: Sinner in semifinale, Zverev cAPItola davanti ad Alcaraz [PODCAST]: Il raconto della giornata dei quarti di finale dalla voce degli inviati a Indian Wells Vanni Gibertini e Luca Baldissera ...ubitennis