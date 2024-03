Indian Wells 2024 | programma | orari e ordine di gioco venerdì 15 marzo con le semifinali femminili

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 15 marzo 2024) Ile l’diper la giornata di15. Come da recente tradizione, si giocano le due. Si parte alle 00:00 italiane con la sfida della parte alta del tabellone tra Iga Swiatek e Marta Kostyuk, mentre a seguire sarà il turno di Coco Gauff e Maria Sakkari. La giornata sarà però aperta dalla finale del torneo maschile di doppio: Granollers e Zeballos, vincenti in semi contro i nostri Bolelli/Vavassori dopo aver annullato un match point, affronteranno la forte coppia composta da Koolhof e Mektic. STADIUM 1Ore 21:30 – Granollers/Zeballos – Koolhof/Mektic Ore 00:00 – Swiatek vs. Kostyuk a seguire – Gauff vs. Sakkari SportFace.