Indian Wells 2024 | ottimi ascolti su Sky per Sinner-Lehecka | 413 000 spettatori medi

(Di venerdì 15 marzo 2024)al top per Jannikimpegnato nei quarti di finale del torneo Masters 1000 di. Il match contro Jiri, in cui l’azzurro ha vinto agevolmente, è stato seguito da unaa di 413 milacomplessivi, a partire dalle ore 19 italiane su Sky Sport e NOW, che hanno trasmesso l’incontro. Un dato ragguardevole, se si pensa soprattutto che nel frattempo, tra le altre cose, c’erano le sfide di Milan e Fiorentina nelle coppe europee. SportFace.