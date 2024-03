Incredibile a Trento | 22enne arrestato tre volte in una settimana | ma il giudice lo rimette in libertà

(Di venerdì 15 marzo 2024) Pubblicato il 15 Marzo, 2024 Un record per nulla invidiabile:trenel giro di pochi giorni con le accuse di danneggiamenti e furto pluriaggravato. Protagonista di questa vicenda è undi origini tunisine, che avrebbe cercato rubare delle auto ed è accusato di vandalismo, avendo “passeggiato” sopra i tettucci delle auto. Benché il giovane sia stato processato treper direttissima in una, ilha ugualmente deciso dirlo indopo l’ultimo ennesimo tentativo di furto. La vicenda è stata riportata dal quotidiano L’Adige, specificando che ildel tribunale di, prima di rilasciarlo, ha comunque confermato il divieto di dimora sul territorio ...

COMUNE TRENTO * G7 INTELLIGENZA ARTIFICIALE: IANESELLI A MINISTRO URSO: « RICONOSCIMENTO A CITTÀ CHE HA CREDUTO NELLA RICERCA

G7 a palazzo Geremia, il sindaco: “Riconoscimento a una città che ha sempre creduto nella ricerca”. Ianeselli: “È un momento speciale per Trento, che dopo ...agenziagiornalisticaopinione

Trento: un viaggio tra le meraviglie naturali e storiche della Valle dell’Adige: Nel cuore delle Alpi italiane, dove la natura regna sovrana in un’intricata armonia di colori e suoni, si erge Trento, crocevia di culture, storie e paesaggi mozzafiato. Terra di castelli medievali, a ...meteogiornale

Trento castiga la Lube in Champions. Ora la strada per la finale è in salita: ITAS TRENTINO: Kozamernik 8, Michieletto 23, Rychlicki 19, Lavia 13, Podrascanin 5, Acquarone, Laurenzano (L), Nelli 1, Cavuto, Magalini. N.E. D’Heer, Pace, Berger, Garcia. All. Soli. CUCINE LUBE CIVI ...ilrestodelcarlino