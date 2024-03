Incidente su via Pontina Vecchia ad Ardea | scontro tra jeep e autocisterna | un morto

Un Ragazzo di 22 anni è morto a Roma , dopo un incidente tra il suo scooter e un autocarro avvenuto nella zona nord della città, in via Due Ponti (notizie.virgilio)

Il 22enne morto nell' Incidente stradale in via Due Ponti in zona Cassia a Roma è Matteo Mancia , un mister e studente di Pedagogia sociale. Tanti i messaggi di cordoglio alla famiglia.Continua a ... (fanpage)

Muore inseguito dalla polizia: era con il figlio 12enne a bordo di uno scooter rubato

La fuga è terminata in via Ponserico, quando il 49enne ha superato un incrocio ... Ora si indaga per ricostruire la dinamica dell'Incidente e per capire come mai l'uomo fosse in possesso di un veicolo ...latinatoday

Quella volta che Zayn Malik salvò Harry Styles dal fuoco: 15 mar 2024 - Erano i tempi degli One Direction e sul palco lo spettacolo prevedeva alcuni giochi con le fiamme ...rockol

Non ancora fissati i funerali di Pierluigi, il 17enne investito a Perugia: Si attende il via libera della procura. Intanto la famiglia ha autorizzato l'espianto degli organi. Commozione in città ...rainews