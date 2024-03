Il 22enne morto nell' Incidente stradale in via Due Ponti in zona Cassia a Roma è Matteo Mancia , un mister e studente di Pedagogia sociale. Tanti i messaggi di cordoglio alla famiglia.Continua a ... (fanpage)

Foggia, auto perde il controllo e si schianta sulla rotatoria: due feriti

FOGGIA - Violento Incidente stradale questo pomeriggio in via Gioberti a Foggia. Una Golf con due persone a bordo, per cause ancora da stabilire dalla Polizia Locale intervenuta sul posto, ha perso il ...lagazzettadelmezzogiorno

Genzano | Incidente in centro crea disagi al traffico: GENZANO (attualità) - Per fortuna non ci sono stati feriti. ilmamilio.it Un Incidente stradale tra due auto nei pressi del Palazzo Cesarini ha creato disagi al traffico nella serata di ier ...ilmamilio

Incidente stradale a Varese, auto investe un ciclista: il conducente non si ferma a soccorrerlo: Nel pomeriggio di oggi, venerdì 15 marzo, un ciclista è stato investito a largo Flaiano che si trova Varese. È stato travolto da un'automobile: il conducente non si è però fermato a soccorrerlo. Le ...fanpage