Incidente con lo scooter rubato a Nettuno | morto Valeri Videnov | rimane gravissimo il figlio 13enne

(Di venerdì 15 marzo 2024) Nuove verità sul disastrosocon loavvenuto nel comune di: la motocicletta è risultata rubata.il centauro. L’frontale è avvenuto a via Ponserico, nel comune di(credits Google Maps) – Ilcorrieredellacitta.comFinisce in tragedia la fuga di, l’uomo vittima di uno schianto sulle strade dinella giornata di ieri. Il bulgaro, che si trovava a bordo della motocicletta con il proprio, fuggiva da un controllo delle forze dell’ordine, quando ha causato un frontale che gli è stato fatale. Gravissime rimangono le condizioni del ragazzo, che al momento ancora lotta per non morire in ospedale. Lo...

Un uomo di 81 anni si è schianta to contro un muro a Montecrestese , in Ossola , probabilmente a causa di un malore : i sanitari non hanno potuto salvarlo (notizie.virgilio)

Secondo le primissime informazioni, due persone sarebbero gravemente ferite. L' Incidente è avvenuto sulla autostrada A1 tra il bivio A1/A58 e Lodi in direzione Napoli.Continua a leggere (fanpage)

Papà prende a schiaffi la figlia 16enne: «Non puoi vestirti e truccarti così». La mamma lo denuncia: 45enne a processo

È ancora detenuto padre di una 16enne della costa arrestato dai carabinieri di Giulianova la sera del 31 dicembre per maltrattamenti in famiglia aggravati. Ieri per lui, un 45enne, si ...leggo

Caserta, morte in fabbrica: 7 indagati l'ipotesi è omicidio colposo: Sarà eseguita tra oggi e domani anche in virtù della notifica degli atti giudiziari ai 7 destinatari indagati, residenti un po' in tutta Italia - l'autopsia disposta ...ilmattino

Esce di strada e finisce in un campo, guidava ubriaco: Si tratta di un 34enne che si è messo al volante nonostante un tasso alcolico quattro volte superiore al consentito. In auto con lui una donna rimasta ferita ...laprovinciacr