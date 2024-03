Inchiostro nelle urne per protesta in diversi seggi in Russia

(Di venerdì 15 marzo 2024)verdecome forma di. E' quello che sta succedendo innel primo giorno delle elezioni presidenziali concasi segnalati in varie parti del Paese. Tanto che la presidente della Commissione per il controllo pubblico e gli appelli dei cittadini Alena Bulgakova parla di "una provocazione organizzata deliberata". A testimoniarlo anche l'arresto di una donna in uno elettorale a Mosca per aver versato il liquido in un'urna, di fatto sabotando le schede già introdotte dagli elettori. Il suo gesto è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza delo e il video postato sui social: vi si vede una giovane avvicinarsi all'urna al centro di una stanza e con molta calma versare nella fessura il contenuto scuro ...

