Inchiesta Milan | Ibrahimovic e il Tapiro d’oro di Striscia la Notizia | “Ecco chi è il vero proprietario”

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 15 marzo 2024)o – Sulla vicenda dell’della Procuraese sulla reale proprietà delè intervenuto anche Zlatan, con una battuta alla Ibra: “Ildelo? Sono io, ma questo è un segreto”. L’ex stella rossonera, attualmente senior advisor di RedBird per il, ha parlato della situazione del club intercettato da Ilario Staffelli dila, che gli ha consegnato un(l’ottavo per Ibra). L'ex calciatore ha poi rilasciato una dichiarazione più seria sull’argomento: “C’è stato un controllo – ha detto, riferendosi alla perquisizione degli uffici di casa– ma non hanno trovato niente”.