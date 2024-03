Inchiesta Milan | clamoroso scenario all’orizzonte | le ultime

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di venerdì 15 marzo 2024), gli inquirenti continuano le ricerche relative al collaboratore in medio Oriente: il club si dice sempre tranquillo Gli inquirenti ora starebbero cercando la figura del mediatore, ovvero colui che stava trattando la cessione di parte del club agli arabi e in particolare al fondo PIF. Come scritto dalla Gazzetta dello Sport, se questo venisse identificato come legato al fondo Elliott, sarebbero più concrete le accuse che vedono il fondo di Paul Singer controllare in maniera fittizia la società rossonera.