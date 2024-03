Incentivi ai nuovi medici. Asl cerca professionisti per gli ospedali ‘periferici’

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 15 marzo 2024) L’emergenzacontinua a mettere in difficoltà le aziende sanitarie e la stessa Regione Toscana tant’è che da Firenze è arrivata una proposta che individua’ per iche decidano di prestare servizio nelle zone più critiche, le isole e i comuni dell’entroterra come la Lunigiana dove siun radiologo. Adeguata valorizzazione economica, formazione e professionalizzazione: il tutto racchiuso in un percorso certo. Sono le opportunità che Regione Toscana offrirà ai giovaniche vogliono iniziare una carriera nel sistema sanitario pubblico rendendosi disponibili a lavorare indelle aree periferiche, fuori dai grandi centri urbani, o insulari della regione. E’ il cuore del progetto sperimentale, unico a livello nazionale, per ...