Incendio in un appartamento a Bologna | morti madre e tre bambini

(Di venerdì 15 marzo 2024) AGI - Unae i suoi tresonoin unscoppiato nella notte in unin via Bertocchi a. Lo confermano i vigili del fuoco che sono intervenuti sul posto. La donna, 32 anni di origini romene, era stata trasportata d'urgenza in ospedale, ma le sue condizioni erano apparse subito molto gravi. I tre figliavevano 2 anni (i due gemelli) e 6 anni. Ancora in corso le verifiche sulla dinamica dell', che dai primi riscontri effettuati potrebbe essere stato causato da una stufa elettrica. Sul posto i vigili del fuoco. La procura ha aperto un fascicolo. (

Tre bambini tra i 2 e i 6 anni sono morti in un Incendio scoppiato nella notte a Bologna . La madre è deceduta dopo essere stata portata in gravi condizioni all'ospedale Maggiore.Continua a leggere (fanpage)

AGI - Un Incendio nella notte in un appartamento in via Bertocchi a Bologna ha causato la morte di tre bambini e il ferimento della madre , ricoverta in ospedale in gravi condizioni. Lo confermano i ... (agi)

Potrebbe essere un corto circuito provocato da una stufetta elettrica la causa dell’ Incendio scoppiato nella notte in via Bertocchi, periferia di Bologna , dove sono morti tre bambini piccoli e la ... (gazzettadelsud)

Tragedia a Bologna: incendio rivendica vite innocenti - Morti tre angioletti e la loro mamma

BOLOGNA - Nella quiete della notte a Bologna, un Incendio devastante ha spezzato la vita di una giovane famiglia nella periferia della città. Una donna di 32 anni, di origine romena e madre di tre bam ...infooggi

Bologna, Incendio in un appartamento: morti una donna e i suoi tre figli: Una donna e i suoi tre figli sono morti in un Incendio scoppiato nella notte a Bologna. Le fiamme sono divampate all’interno di un appartamento, ora posto sotto sequestro per ulteriori accertamenti, p ...ilfattoquotidiano

Bologna, Incendio nella notte: morti tre bambini e la loro mamma: Sul posto il personale medico, i vigili del fuoco e la Polizia. L'Incendio è scoppiato in via Bertocchi 55. L'appartamento è stato posto sotto sequestro per ulteriori accertamenti e la procura ha ...ilgiornale