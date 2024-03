Incendio in casa a Bologna | morti mamma e tre bimbi

(Adnkronos) – Tre bambini piccoli e la loro madre sono morti in un Incendio divampato nella notte in un appartamento nella periferia di Bologna . Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, 118 e ... (webmagazine24)

Un donna e i suoi tre figli sono morti questa notte a Bologna a causa di un incendio in un’abitazione

A causa di un'Incendio sviluppatosi da una stufa elettrica una mamma e i suoi tre figli piccoli sono morti la scorsa notte a Bologna.lanotiziagiornale

Incendio a Bologna, morta anche la madre dei tre bambini: Tre bambini sono morti un Incendio scoppiato nella notte a Bologna e la madre, portata in gravi condizioni all'ospedale Maggiore, è morta durante il viaggio… Leggi ...informazione

Bologna, Incendio in appartamento nella notte: morta mamma e i suoi tre bambini: Un Incendio nella notte in un appartamento in via Bertocchi a Bologna ha causato la morte di tre bambini e della loro mamma. La notizia su LA7 ...la7