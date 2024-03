Incendio Bologna | a Empoli striscione dei tifosi in ricordo della tragedia

Una donna di 32 anni e i suoi tre bambini sono morti un incendio scoppiato nella notte tra giovedì e venerdì a Bologna, in un appartamento in via Bertocchi, periferia della città, dove sono ... (tg24.sky)

Sarebbe partito da una stufetta elettrica usata per riscaldarsi in camera da letto il cortocircuito che ha provocato l'incendio scoppiato nell'appartamento in via Bartocchi a Bologna, in cui sono ... (fanpage)